Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 9 Mart AFAD ve Kandilli duyurdu
Son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan depremlere ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp paylaşılıyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler 9 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alıyor. İşte detaylar…
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Depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Böylece depremlerin derinliği, büyüklüğü, merkez üssü, enlem ve boylam bilgileri anlık olarak vatandaşların bilgisine sunuluyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Mart 2025 son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri…
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SON DEPREMLER
MALATYA'DA DEPREM
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-03-09
Saat:10:14:21 TSİ
Enlem:38.21833 N
Boylam:38.64611 E
Derinlik:12.21 km
AKDENİZ’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04.35’te Antalya Kaş ilçesinde deprem meydana geldi.
3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 31.06 kilometre derinliğinde kaydedildi.
EGE DENİZİ’NDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, dün gece saat 23.55’te Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.
3.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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