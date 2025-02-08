Son depremler listesi 8 Şubat 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi anlık olarak değişiyor. Son zamanlarda Ege Denizi'nde meydana gelen depremler dolasıyla son depremler listesi sürekli kontrol ediliyor. Depremlerin ardından turistlerin kaçıştığı Santorini Adası'nın ise tarihin en büyük volkan patlamalarından birinin sonucu oluştuğu biliniyor. Depremlerin patlamaları tetikleyebileceği endişesi de bu tarihsel arka plana sahip. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 8 Şubat 2025 son depremler listesi
- 1
Son depremler listesi anlık değişiyor. Ege Denizi Santorini Adası açıklarında 28 Ocak 2025 itibarıyla yoğunlaşan depremlerin sayısı 1000'in üzerine çıktı. Günlerdir süren deprem bölgede tedirginliğe neden oluyor. Bu sebeple son depremler listesi 8 Şubat AFAD ve Kandilli listesi en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 8 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi
- 2
SON DEPREMLER
EGE DENİZİ’NDE DEPREM!
AFAD, saat 06.11'de Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
AFAD, saat 06.08'de Ege Denizi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
AFAD, saat 04.52'de Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
- 3
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
-