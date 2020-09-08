Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geldi. İşte 8 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 8 EYLÜL 2020

2020.09.08 18:09:38 38.1920 38.6620 7.8 -.- 2.5 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 18:06:14 38.1478 38.6472 5.0 -.- 4.3 4.3 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.09.08 18:06:15)

2020.09.08 16:54:55 38.1560 38.7187 5.0 -.- 1.8 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 16:50:33 33.9040 26.9023 8.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.08 16:21:02 38.2130 38.6962 5.0 -.- 4.0 4.3 KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 16:19:50 38.1207 38.6907 5.0 -.- 3.9 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 15:38:59 38.1455 38.7080 5.0 -.- 4.3 4.5 YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 15:23:25 38.0692 38.5805 4.0 -.- 2.5 -.- BALKAYA-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2020.09.08 14:32:50 37.0257 27.7898 4.6 -.- 1.5 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.08 14:23:00 37.1387 27.9782 0.0 -.- 1.1 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.08 14:02:54 38.1550 38.7398 7.6 -.- 3.1 3.1 YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 13:44:06 38.1635 38.7020 5.0 -.- 4.7 4.9 SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 13:35:23 39.1580 27.4913 0.0 -.- 1.7 -.- CENKYERI-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.08 13:11:04 36.5993 28.0190 82.2 -.- 2.4 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2020.09.08 12:30:38 39.3982 25.9907 1.7 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.08 12:23:29 36.8648 37.6043 5.0 -.- 2.4 -.- KASYOLU-OGUZELI (GAZIANTEP) İlksel