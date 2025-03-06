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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 6 Mart 2025: AFAD ve Kandilli saniye saniye paylaşıyor! En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Hatay'da deprem oldu! 6 Mart 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 6 Mart 2025 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre, Hatay'da deprem oldu. İşte, 6 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 07:39 Güncelleme: 06.03.2025 - 07:39
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          Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile depremlerin merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Mart 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı...

        • 2

          HATAY’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 05:39’da Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem meydana geldi

          Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen sarsıntının derinliği ise 7.69 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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