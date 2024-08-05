Marmara ve Ege Denizi arka arkaya sallandı! 5 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi
Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 35 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün kayıtlara toplamda 35 deprem geçti. İşte, 5 Ağustos 2024 son depremler listesi...
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MARMARA DENİZİ ARKA ARKAYA SALLANDI
5 Ağustos günü, Marmara Denizi'nde tam 14 deprem meydana geldi. Yaşanan depremler arasında en büyüğü saat 00.34'de 3.5 büyüklüğündeki deprem oldu.
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EGE DENİZİ DE SALLANDI
Marmara'dan sonra Ege Denizi de birçok depremle sallandı. Pazartesi günü Ege Denizi'nde 7 deprem oldu. En büyük sayılabilecek deprem ise 2.5 büyüklüğündeydi.
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