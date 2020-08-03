Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geliyor. İşte 3 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 AĞUSTOS 2020

2020.08.03 21:11:55 38.3903 42.0183 7.5 -.- 2.1 -.- KONUKSAYAR-(BITLIS) İlksel

2020.08.03 21:09:14 36.5355 33.7365 10.3 -.- 1.2 -.- GUNDUZLER-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2020.08.03 21:07:27 36.5868 33.8292 5.2 -.- 1.4 -.- UZUNCABURC-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2020.08.03 20:30:08 36.9302 27.7573 5.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.03 19:48:54 38.5300 39.4463 13.0 -.- 2.1 -.- GOLARDI-(ELAZIG) REVIZE01 (2020.08.03 19:48:53)

2020.08.03 19:43:53 38.9245 38.9777 6.6 -.- 2.4 -.- YEMISDERE-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel

2020.08.03 18:46:43 39.1388 27.8300 6.6 -.- 2.0 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.08.03 16:26:25 39.0028 27.8593 3.6 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.03 16:01:59 40.0000 42.4948 27.7 -.- 2.2 -.- KARAPINAR-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2020.08.03 15:34:02 40.6890 31.5410 0.0 -.- 1.9 -.- SULTANBEY-(BOLU) İlksel

2020.08.03 14:41:39 39.8390 26.4028 4.8 -.- 2.0 -.- AKKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2020.08.03 13:23:01 40.1648 33.3065 2.0 -.- 2.5 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel

2020.08.03 10:26:21 39.4882 26.3258 7.8 -.- 2.1 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.08.03 10:11:21 36.9445 27.7665 8.4 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.03 09:35:10 37.3080 33.1837 7.9 -.- 1.8 -.- KILBASAN-(KARAMAN) İlksel

2020.08.03 08:58:56 38.4063 41.9783 15.9 -.- 2.1 -.- DEREYOLU-MUTKI (BITLIS) İlksel

2020.08.03 08:38:07 36.1013 29.1607 16.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.08.03 08:25:43 36.8895 27.8043 4.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel