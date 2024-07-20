Adana ve Bursa'da deprem oldu! 20 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Adana ve Bursa'da deprem oldu. Ayrıca Cumartesi günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 15 deprem kayıtlara geçti. İşte, 20 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 20 Temmuz 2024 son depremler listesi...
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ADANA'DA DEPREM
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 03.34'te bir deprem meydana geldi. 2.3 olarak kaydedilen deprem yerin 7 kilometre altında oldu.
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BURSA DA SALLANDI
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 03.36'da kaydedilen deprem yerin 7 kilometre altında meydana geldi.
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