AFAD/Kandilli son depremler listesi 20 Şubat 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi depremlerle sallanmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 20 Şubat 2025 son depremler listesi…
- 1
Son depremler listesi 20 Şubat 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi’ne sismik hareketlilik sürüyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler 20 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alıyor. İşte detaylar…
- 2
EGE DENİZİ’NDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:22’de Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
- 3
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
-
- 4