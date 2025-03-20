Kahramanmaraş'ta deprem! 20 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 20 Mart 2025 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte, 20 Mart 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…
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Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile depremlerin merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. AFAD, Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte, 20 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:53'te Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Kahramanmaraş Göksun'da bir deprem daha yaşandı. Saat 17.24'te yerin 7 kilometre altında 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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