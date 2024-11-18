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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 18 Kasım 2024: AFAD ve Kandilli ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya ve Kayseri'de deprem oldu! 18 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son depremler listesi 18 Kasım 2024 Pazartesi günü için inceleniyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Kandilli verilerine göre Malatya ve Kayseri'de deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli 18 Kasım 2024 son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 07:21 Güncelleme: 18.11.2024 - 22:49
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        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile depremlerin merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Kandilli verilerine göre, Malatya ve Kayseri deprem ile sallandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 18 Kasım 2024 son depremler listesi...

        • 2

          KAYSERİ DEPREM İLE SALLANDI!

          Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09:04’te Kayseri ili Yahyalı ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.7 olarak ölçülen sarsıntının derinliği 5.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          BİNGÖL'DE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06:24’te Bingöl ili Karlıova ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 2.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          MALATYA'DA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.41'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 4.6 derinliğinde gerçekleşti.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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