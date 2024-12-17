En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Hatay ve Muğla'da deprem oldu. İşte, 18 Aralık 2024 son depremler listesi...