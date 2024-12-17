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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 18 ARALIK 2024 || Deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberi

        Hatay ve Muğla'da deprem oldu! 18 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 18 Aralık 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Hatay ve Muğla'da deprem olurken ''Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 18 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 07:39 Güncelleme: 18.12.2024 - 00:07
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        • 1

          En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Hatay ve Muğla'da deprem oldu. İşte, 18 Aralık 2024 son depremler listesi...

        • 2

          ANKARA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12:24'te Muğla'nın Ula ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.5 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 4.8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          HATAY'DA DEPREM OLDU

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:47'de Suriye - Hama açıklarında deprem meydana geldi.

          Sarsıntı, Hatay ili Altınözü ilçesinde de hissedildi. 2.8 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7.01 olarak ölçüldü.

        • 4

          ANKARA'DA DEPREM

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06:01'de Ankara ili Beypazarı ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.4 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 8.96 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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