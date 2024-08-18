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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 18 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Muş ve Akdeniz'de deprem! 18 Ağustos 2024 Pazar AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        18 Ağustos günü Türkiye'nin birçok şehrinde deprem oldu. Depremlerin birçoğu hissedilmeyecek seviyede olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçiriliyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 18 Ağustos 2024 Pazar son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 08:37 Güncelleme: 18.08.2024 - 08:37
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        • 1

          Türkiye, dünyadaki deprem ülkelerinden biri dolayısıyla her an deprem gerçeği ile yaşıyor. Bu kapsamda, birçoğu vatandaşlar tarafından hissedilmese de ülkede birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 18 Ağustos 2024 son depremler listesi..

        • 2

          MUŞ'TA DEPREM!

          Muş'un Varto ilçesi birçok depremle sallandı.. En büyüğü 3.8 büyüklüğünde olarak kayıtlara geçti. 7 kilometre derinlikte olan deprem saat 00.16'da ölçüldü. Saat 00.43'te 2.8 olarak başka bir deprem daha kayıtlara geçti.

        • 3

          AKDENİZ 3.5 İLE SALLANDI

          Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. 15 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 00.11'de kaydedildi.

        • 4
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