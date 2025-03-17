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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 17 Mart 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Malatya'da deprem! 17 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. 17 Mart Pazartesi son depremler listesi verilerine göre, Malatya'da deprem oldu. İşte, bugün meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi detaylar için 17 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 07:36 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:59
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri... Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. Son verilere göre, Malatya'da deprem oldu. İşte, 17 Mart 2025 Son depremler listesi AFAD ve Kandilli verileri...

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:43’te Malatya ili Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.17 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          ÇANAKKALE’DE DEPREM

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:28’de Çanakkale ili Biga ilçesinde deprem meydana geldi.

          2,5 büyüklüğündeki deprem, 11.09 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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