Tunceli ve Kahramanmaraş'ta deprem! 16 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son depremler listesi 16 Aralık 2024 Pazartesi günü için araştırılıyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. AFAD verilerine göre, Tunceli ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 16 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
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En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Tunceli ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. 16 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08:08'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.28 kilometre olarak kayıtlara geçti.
AFAD verilerine göre, saat 10:55'te Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde deprem oldu.
Büyüklüğü 2.9 olarak ölçülen sarsıntının yerin 7.12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
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TUNCELİ DEPREM İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 07:49’da Tunceli ili Çemişgezek ilçesinde deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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