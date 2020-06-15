Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre Bingöl'ün Kaynarpınar ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklük depremin ardından artçıları da devam ediyor. İşte 15 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMELER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 HAZİRAN 2020

2020.06.15 08:46:35 38.9502 27.8760 1.9 -.- 2.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.15 08:30:56 39.3632 40.7387 7.3 -.- 2.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:30:02 39.3593 40.7292 5.0 -.- 3.5 3.7 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:27:54 38.3895 39.1375 4.9 -.- 0.8 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.06.15 08:27:56)

2020.06.15 08:12:36 39.3402 40.7283 5.0 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:03:58 37.1133 28.6143 7.9 -.- 2.4 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2020.06.15 07:55:28 39.3928 25.5612 9.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.06.15 07:36:49 39.3682 40.6440 6.3 -.- 2.0 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 07:34:06 39.3302 40.7257 5.0 -.- 2.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 07:24:58 39.3913 40.7048 6.7 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) REVIZE01 (2020.06.15 07:24:58)

2020.06.15 07:13:11 39.3668 40.6185 11.1 -.- 1.8 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 07:12:10 39.3735 40.6702 11.0 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 07:09:02 38.2982 38.8512 19.7 -.- 1.4 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.06.15 07:09:02)

2020.06.15 07:04:18 39.3535 40.6480 4.6 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:43:53 39.3457 40.6568 5.5 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:21:35 39.3487 40.7258 5.0 -.- 2.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:19:33 39.3630 40.6128 5.1 -.- 2.2 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:16:51 38.4183 39.1998 4.6 -.- 1.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.15 06:08:37 39.3722 40.7238 10.9 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel