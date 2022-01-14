14 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı.

AFAD SON DEPREMLER - 14 OCAK 2022

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre son olarak Van Tuşba'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 14 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.01.14 09:25:24 37.7105 26.0175 15.0 -.- 3.9 3.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.14 09:18:55 38.9548 26.1235 13.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.14 09:14:56 36.4770 27.1103 2.5 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.14 09:14:40 38.8565 43.5573 5.0 -.- 3.1 3.4 BAGDASAN-(VAN) İlksel

2022.01.14 06:23:42 37.0770 28.3625 4.9 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.14 01:46:32 38.6033 39.3432 14.9 -.- 2.1 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel