Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre meydana gelen depremler yayınlanıyor. İşte 14 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 14 EYLÜL 2020

2020.09.14 08:50:42 36.9810 28.4982 13.6 -.- 1.7 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2020.09.14 08:20:37 39.3835 40.8150 18.8 -.- 2.1 -.- SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.09.14 07:00:40 35.3580 29.9838 36.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.14 05:32:00 37.5495 35.9795 19.7 -.- 1.8 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.09.14 04:52:56 34.7752 24.8673 7.5 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.14 03:53:02 36.7607 26.5760 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.14 03:06:47 38.8718 43.5892 5.0 -.- 3.3 3.4 SAGLAMTAS-(VAN) İlksel

2020.09.14 02:06:04 40.3932 28.6870 6.6 -.- 2.9 -.- YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA) İlksel

2020.09.13 23:12:36 36.7132 41.2873 5.0 -.- 3.0 -.- SURIYE İlksel

2020.09.13 21:23:41 39.0247 23.9797 10.1 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.09.13 19:24:58 38.0295 29.0043 5.0 -.- 2.2 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2020.09.13 18:55:59 40.6990 27.4217 7.9 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.13 18:28:22 35.9915 31.1795 9.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.13 18:24:39 38.7343 27.5900 6.9 -.- 1.4 -.- SARUHANLI (MANISA) İlksel