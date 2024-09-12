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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 13 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli son dakika verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 13 Eylül: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 13 Eylül 2024 Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Hatay'da deprem meydana geldi. İşte, 13 Eylül 2024 Son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 07:23 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:12
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Balıkesir ve Hatay'da deprem oldu. İşte, 13 Eylül 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          HATAY'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 13.30’da Suriye'nin Salamiyah Hamah bölgesinde, Hatay'ın Altınözü ilçesinden de hissedilen bir deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 6.83 km olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          BALIKESİR'DE DEPREM!

          AFAD verilerine göre, saat 07.19'da Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.01 km derinliğinde ölçüldü.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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