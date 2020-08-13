Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geldi. İşte 11 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 13 AĞUSTOS 2020

2020.08.13 06:45:31 36.9522 27.6620 2.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.13 06:43:39 38.7695 40.2227 13.1 -.- 2.8 -.- GOKDERE-PALU (ELAZIG) İlksel

2020.08.13 06:15:22 36.9562 27.3620 10.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.13 06:10:26 38.0263 32.1757 10.1 -.- 1.6 -.- SELAHATTIN-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2020.08.13 05:38:57 37.8165 29.1503 6.8 -.- 1.8 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel

2020.08.13 04:56:50 39.2500 42.7828 5.4 -.- 1.7 -.- SUSUZ-PATNOS (AGRI) İlksel

2020.08.13 04:21:01 38.3572 39.2313 8.1 -.- 1.2 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.13 03:42:31 37.8015 29.2012 7.4 -.- 1.7 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel

2020.08.13 03:24:24 37.8168 29.2048 5.0 -.- 1.6 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel

2020.08.13 03:21:20 37.8122 29.1945 1.3 -.- 2.0 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel

2020.08.13 03:20:03 37.8212 29.2317 5.8 -.- 2.0 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel

2020.08.13 02:58:21 38.4648 39.4382 15.9 -.- 1.8 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.08.13 02:08:13 35.1818 26.7607 3.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.13 01:01:45 39.3538 26.7368 22.9 -.- 1.8 -.- MURATELI-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel

2020.08.13 00:48:34 37.7957 29.2083 24.9 -.- 1.4 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel