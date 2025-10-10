KÜTAHYA DEPREM İLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 03:07’de ve saat 05.19’da olmak üzere 3.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Saat 10.29'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.