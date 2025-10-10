Habertürk
        Son depremler listesi 10 Ekim: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        10 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Meydana gelen tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. AFAD, gece yarısı Kütahya'nın Simav ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'dan da hissedildi. Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan saat 13.33'te Marmara Denizi depremle sallandı. İşte, 10 Ekim 2025 son depremler listesi ile bugün meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu hakkında bilgiler...

        Giriş: 10.10.2025 - 00:08 Güncelleme: 10.10.2025 - 00:08
        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, Kütahya gece yarısı deprem ile sallandı. Merkez üssü Simav ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’dan da hissedildi. Öte yandan, Marmara Denizi'nde de bir deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        • 2

          MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Marmara Denizi'nde saat 13.33'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          İstanbul'un Silivri ilçesine 27.11 kilometre mesafede kaydedilen deprem, 9.9 kilometre derinlikte ölçüldü.

        • 3

          KÜTAHYA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kütahya’da saat 02.54’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü.

        • 4

          KÜTAHYA DEPREM İLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 03:07’de ve saat 05.19’da olmak üzere 3.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

          Saat 10.29'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

        • 5

          9 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-10-09 13:33:11 40.82278 28.27222 9.9 MW 3.6 Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)

          2025-10-09 10:29:52 39.25278 29.00583 9.18 ML 3.5 Simav (Kütahya)

          2025-10-09 05:19:09 39.24222 29.00056 10.88 ML 3.1 Simav (Kütahya)

          2025-10-09 03:07:35 39.23778 29.01583 11.28 ML 3.1 Simav (Kütahya)

          2025-10-09 02:54:05 39.23917 29.0175 12.1 MW 4.9 Simav (Kütahya)

        • 6

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
