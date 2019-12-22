İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar Kandilli ve AFAD'dan gelen son deprem verilerini takip etmeye başladılar. Türkiye'de en son nerede deprem oldu?, Bugün deprem mi oldu? Son depremler gibi soru başlıkları neredeyse her gün araştırılmakta. İşte 22 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen son depremlerin listesi. Deprem verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanan verilerdir.

AFAD SON DEPREMLER 22 ARALIK

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.12.22 07:43:49 38.7585 43.2633 19.1 -.- 2.0 -.- DAGONU-(VAN) 2019.12.22 07:37:40 39.2210 26.7855 6.7 -.- 1.7 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) 2019.12.22 02:51:37 34.8755 27.8083 21.5 -.- 3.5 3.3 AKDENIZ 2019.12.22 01:21:06 38.5263 41.7528 7.0 -.- 1.8 -.- CITLIYOL-MUTKI (BITLIS) 2019.12.22 00:38:02 36.4810 28.6892 1.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ 2019.12.22 00:36:51 39.5700 40.7148 5.4 -.- 1.6 -.- KUMASLI-CAT (ERZURUM) 2019.12.22 00:34:53 40.1997 31.8823 5.6 -.- 2.2 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) 2019.12.21 22:57:54 38.4593 35.1283 5.0 -.- 1.9 -.- GULBAYIR-YESILHISAR (KAYSERI) 2019.12.21 22:18:23 37.7148 29.6400 6.9 -.- 1.7 -.- BEYLERLI-CARDAK (DENIZLI) 2019.12.21 21:39:28 37.8583 29.6258 5.2 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) 2019.12.21 21:36:50 38.1807 40.4218 8.0 -.- 2.9 -.- SAGDICLI-SUR (DIYARBAKIR) 2019.12.21 21:21:33 33.9777 25.5475 18.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2019.12.21 19:40:30 38.2470 36.1610 14.1 -.- 1.1 -.- DAMLALI-TUFANBEYLI (ADANA) 2019.12.21 19:27:31 40.2063 31.7732 5.0 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 2019.12.21 19:11:57 34.6097 24.8035 24.2 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)