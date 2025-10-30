Son depremler ev fiyatlarını nasıl etkiledi?

İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi, gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, depremler sonrasındaki durumu şöyle anlatıyor:

“Her büyük depremden sonra gayrimenkul piyasası yeniden şekilleniyor. Yaşadığımız son sarsıntı da konut arayanların yönelimlerinde ciddi değişiklikler yarattı. Özellikle sahil kesimlerinde, zemin yapısı zayıf bölgelerde satışlar durma noktasına gelirken; sağlam zeminli, güvenli iç bölgelere olan talep hızla arttı.

Arnavutköy, Başakşehir, Şile, Sarıyer ve Zekeriyaköy gibi bölgeler, müstakil yaşam ve depreme dayanıklı yeni yapı arayanların yeni gözdesi haline geldi. Artık konut alıcılarının ilk sorduğu soru, “Bu bina ne kadar sağlam?” oluyor.

Konut arayışında olan vatandaşların zemin etüdü, binanın yaşı, proje özellikleri, kullanılan malzeme kalitesi, bölgenin deprem riski, kolon-kiriş durumu ve karot testi raporu gibi teknik unsurları dikkatle incelemesi gerekiyor.

Deprem korkusu, elbette doğal bir refleks; ancak panikle yapılan yatırımlar, fırsatçılara zemin hazırlıyor. Bazı satıcıların ilanlarını silip daha yüksek bedelle yeniden paylaşması, fiyat dengesini bozdu.

Sahil bölgelerinde fiyatlar gevşerken, güvenli iç kesimlerde fiyat artışı gözle görülür hale geldi. 2025 yılı itibarıyla İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 68.763 TL’ye, yıllık artış oranı ise %26,06 seviyesine ulaştı.”