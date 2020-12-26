Son dakika haberlerine göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 11,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ



ELAZIĞ DEPREM BÖLGESİNİN HARİTADAKİ YERİ