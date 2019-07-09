Son depremler, her gün Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen yer sarsıntıları nedeniyle merak ediliyor. Dün ve bugün Akdeniz - Manisa çevresinde ve Van'da küçük depremler meydana geliyor. 9 Temmuz'da meydana gelen son depremler haberimizde.

SON DEPREMLER - 9 TEMMUZ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde (BDTİM) yer alan deprem listesi şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.07.09 07:29:13 36.9747 27.6948 2.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.07.09 06:46:37 38.7373 27.8393 9.2 -.- 2.8 -.- TIYENLI-GOLMARMARA (MANISA) İlksel 2019.07.09 06:37:13 37.0697 28.7325 16.2 -.- 0.9 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.07.09 05:16:34 38.8428 43.4433 5.0 -.- 1.8 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel 2019.07.09 05:05:51 38.7593 43.6223 8.2 -.- 2.5 -.- ILIKAYNAK-(VAN) İlksel 2019.07.09 03:36:39 38.7523 43.6108 19.7 -.- 2.2 -.- ILIKAYNAK-(VAN) İlksel 2019.07.09 03:04:48 36.4293 28.6848 17.9 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.07.09 01:44:23 36.4287 28.7168 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.07.09 00:21:52 36.4550 28.6813 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.07.08 22:54:45 38.7100 43.0050 5.0 -.- 1.4 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2019.07.08 22:10:28 36.4543 28.7042 5.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.07.08 22:07:19 36.4242 28.6685 5.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.07.08 22:03:53 36.4520 28.6762 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.07.08 21:57:30 37.5103 26.8818 1.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.07.08 21:50:33 36.9908 35.5285 25.5 -.- 1.4 -.- HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) İlksel