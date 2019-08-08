08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Akdeniz açıklarında 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi fakat henüz herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi. İşte 8 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 8 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.08.08 08:25:41 35.8362 28.1603 15.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.08 08:14:56 37.3313 29.8182 1.1 -.- 1.9 -.- TEFENNI (BURDUR) İlksel
2019.08.08 07:51:25 36.1520 29.4045 12.5 -.- 2.7 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.08.08 07:30:45 35.3812 27.6762 14.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.08 07:23:19 40.7405 30.4358 7.1 -.- 1.9 -.- ERENLER (SAKARYA) İlksel
2019.08.08 05:13:52 40.3890 27.6260 9.1 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.08.08 03:49:14 39.5168 25.8577 5.0 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 02:41:40 37.0700 30.3970 7.3 -.- 2.4 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.08.08 01:47:11 38.6180 43.1512 5.0 -.- 2.4 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2019.08.08 00:47:40 38.0618 26.9358 5.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.07 23:04:12 36.2190 32.3887 26.7 -.- 1.9 -.- BEYREBUCAK-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel
2019.08.07 21:51:00 35.8993 31.9305 10.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.07 19:43:17 39.8143 26.0835 9.8 -.- 1.8 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) İlksel
2019.08.07 18:25:24 35.6515 30.8713 5.0 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2019.08.07 15:48:10 39.0402 26.8122 14.2 -.- 2.0 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2019.08.07 15:10:17 35.1527 27.9248 5.0 -.- 2.7 2.7 AKDENIZ İlksel
2019.08.07 12:32:38 37.3880 28.0827 0.0 -.- 1.9 -.- YAVA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.08.07 11:59:18 39.2808 27.6952 0.0 -.- 1.9 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2019.08.07 10:47:37 37.9263 28.2177 11.9 -.- 1.3 -.- KILAVUZLAR-SULTANHISAR (AYDIN) İlksel
2019.08.07 10:17:03 35.2935 27.6840 18.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.07 10:03:01 39.1482 27.5383 0.0 -.- 1.6 -.- AVDAN-SOMA (MANISA) İlksel
2019.08.07 09:02:30 39.2910 27.6803 6.0 -.- 3.6 3.5 GOKTAS-SOMA (MANISA) İlksel
2019.08.07 07:38:56 37.1937 27.7208 13.1 -.- 1.4 -.- YAKAKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.08.07 07:00:35 37.1513 27.7847 3.5 -.- 1.6 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.08.07 06:46:14 40.7918 28.7215 7.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.08.07 06:26:51 40.0612 33.2438 9.1 -.- 1.7 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2019.08.07 06:02:22 39.2988 27.7007 5.8 -.- 3.1 3.0 KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2019.08.07 05:34:06 38.9197 43.8232 15.6 -.- 1.4 -.- ADAKLI-MURADIYE (VAN) İlksel
2019.08.07 04:58:04 37.3733 29.4753 5.5 -.- 1.4 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.08.07 04:06:08 38.8568 25.9520 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.07 02:04:42 38.8678 25.9783 9.7 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel
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