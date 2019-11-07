Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde AFAD verilerinde göre İstanbul'un Silivri ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü henüz açıklamadı. İşte 7 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 7 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 7 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.07 07:46:23 36.4018 28.1925 50.6 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.07 07:25:37 40.1723 31.8428 15.1 -.- 2.3 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.11.07 06:51:24 38.1973 30.6795 9.0 -.- 1.5 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel 2019.11.07 05:59:50 36.4533 26.9272 121.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.07 05:34:03 37.0788 31.0732 119.6 -.- 2.2 -.- GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel 2019.11.07 05:08:14 38.0800 41.4118 4.1 -.- 2.7 -.- GURPINAR-KOZLUK (BATMAN) İlksel 2019.11.07 05:06:45 37.4522 35.3732 8.5 -.- 1.6 -.- CERITLER-ALADAG (ADANA) İlksel 2019.11.07 04:53:05 39.3337 40.7815 8.2 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2019.11.07 04:29:15 36.4410 28.7040 7.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.07 04:07:12 34.6655 28.2355 10.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.07 01:23:22 37.3955 32.4182 8.2 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-AKOREN (KONYA) İlksel 2019.11.07 01:01:09 38.8660 26.8382 10.1 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.06 21:13:42 37.6967 36.2272 5.0 -.- 1.8 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.11.06 21:00:25 34.2888 33.5702 13.7 -.- 3.2 3.2 KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel 2019.11.06 20:37:55 39.6648 38.8088 9.8 -.- 2.6 -.- KARDERE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2019.11.06 20:17:58 37.1428 28.7052 1.1 -.- 2.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.11.06 19:55:16 36.4810 28.6830 6.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.06 19:28:37 38.6005 43.0823 5.0 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel 2019.11.06 18:55:43 37.7968 29.6768 6.5 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.06 18:22:19 37.1070 31.0333 90.8 -.- 2.5 -.- ETLER-SERIK (ANTALYA) İlksel 2019.11.06 17:43:30 38.6475 27.5560 1.6 -.- 2.2 -.- CAVUSOGLU-(MANISA) İlksel 2019.11.06 17:14:07 39.8500 33.0465 0.0 -.- 1.5 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel 2019.11.06 16:57:08 36.4138 34.1500 0.0 -.- 1.8 -.- NARLIKUYU-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.11.06 16:38:43 36.0207 29.2402 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.06 16:27:35 39.5232 28.2358 5.3 -.- 2.3 -.- DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel