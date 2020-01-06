Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece AFAD verilerinde göre Manisa'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. İşte 6 Ocak son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 6 OCAK 2020

Büyüklük 3.2 (ML) Yer Manisa - Sehzadeler Enlem 38.5908 (K) Boylam 27.4508 (D) Derinlik 6.99 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 6 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.06 06:48:12 38.0983 39.0443 5.0 -.- 1.8 -.- MESEDIBI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.06 06:35:16 39.7525 39.0980 21.5 -.- 2.6 -.- CEVIZLIK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2020.01.06 06:09:05 40.6355 35.3822 3.0 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel 2020.01.06 04:59:45 38.9378 32.8207 18.3 -.- 1.2 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel 2020.01.06 04:15:21 39.0478 27.7483 14.1 -.- 2.0 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.06 04:01:30 40.4070 27.1420 10.2 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2020.01.06 03:48:05 35.9365 30.3962 31.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.06 03:14:23 38.5848 27.4543 10.4 -.- 3.1 3.0 AYVACIK-(MANISA) REVIZE01 2020.01.06 01:34:29 40.6308 35.3680 2.5 -.- 2.9 -.- ISIKLI-MECITOZU (CORUM) İlksel 2020.01.06 00:37:16 37.9550 42.9650 6.8 -.- 2.3 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2020.01.06 00:31:03 36.0163 29.2595 8.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.06 00:30:05 35.9102 29.2400 3.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.05 23:19:49 40.7635 29.0488 4.9 -.- 2.2 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.05 21:41:37 37.1477 26.8682 6.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2020.01.05 21:36:13 37.1793 26.8282 6.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2020.01.05 21:29:28 38.6990 43.1345 22.0 -.- 1.6 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel 2020.01.05 19:13:20 39.0207 40.5145 5.5 -.- 1.8 -.- KURTULUS-(BINGOL) İlksel 2020.01.05 18:17:23 38.8755 35.6017 5.4 -.- 2.2 -.- CAVUSAGA-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel 2020.01.05 17:07:02 39.2758 42.2397 2.4 -.- 2.6 -.- YAZBASI-BULANIK (MUS) İlksel 2020.01.05 14:38:37 37.8305 37.6750 5.9 -.- 2.6 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel