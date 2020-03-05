Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Siirt'de 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 5 Mart Kandilli Rasathanesi ev AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremelr listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER- 5 MART



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER- 5 MART

2020.03.05 18:35:46 37.7752 42.3388 1.9 -.- 2.6 -.- ERKENT-PERVARI (SIIRT) İlksel

2020.03.05 17:52:37 39.1113 27.7358 5.4 -.- 1.9 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.05 17:30:54 39.0288 27.8632 10.9 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.05 16:55:17 38.9150 26.4275 11.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.03.05 16:48:22 39.1032 27.7997 12.1 -.- 2.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.05 16:46:37 37.8222 27.3890 5.0 -.- 1.7 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2020.03.05 16:43:48 39.1167 40.8058 3.7 -.- 2.5 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.03.05 16:35:09 38.3677 39.1127 5.4 -.- 1.7 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.05 16:01:07 38.4023 39.1927 11.7 -.- 1.8 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.05 15:58:19 38.3763 39.1682 11.6 -.- 1.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.05 15:47:54 39.1062 27.7993 8.9 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.05 15:43:50 38.4395 39.3647 4.5 -.- 1.3 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.05 15:40:20 38.9872 27.8998 9.2 -.- 2.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.05 15:24:43 38.9882 27.8840 14.8 -.- 2.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.05 15:20:37 38.3947 39.2823 13.9 -.- 1.1 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.05 14:54:02 39.0237 29.5815 28.7 -.- 1.6 -.- GOKLER-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2020.03.05 14:48:42 38.3907 39.1923 2.5 -.- 1.2 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.05 14:18:58 37.6632 26.8417 16.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.03.05 13:44:05 35.3823 27.8725 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.03.05 13:25:48 39.8703 28.8312 0.0 -.- 1.6 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel