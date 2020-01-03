Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah AFAD verilerinde göre Van'ın Çatak ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 2.4 olarak açıkladı. İşte 3 Ocak son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 3 OCAK

Büyüklük 2.4 (ML) Yer Van - Çatak Enlem 37.9936 (K) Boylam 43.0413 (D) Derinlik 11.42 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.03 07:37:08 37.9642 42.9800 2.5 -.- 2.4 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2020.01.03 06:57:35 37.8513 29.2260 17.3 -.- 1.5 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel 2020.01.03 04:56:30 39.6765 32.4192 11.8 -.- 1.5 -.- OLUKPINAR-POLATLI (ANKARA) İlksel 2020.01.03 04:54:03 36.3745 28.6495 6.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.03 04:42:13 39.2888 37.4215 6.5 -.- 1.2 -.- KARANLIK-KANGAL (SIVAS) İlksel 2020.01.03 03:39:11 40.8835 28.2268 10.8 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.03 02:44:18 36.5735 28.9722 5.0 -.- 1.5 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.01.03 01:54:59 37.7922 29.4708 5.0 -.- 2.1 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2020.01.02 23:01:51 38.4993 39.3433 7.0 -.- 2.8 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.02 22:35:47 40.0148 27.7752 7.3 -.- 3.1 -.- KALBURCU-GONEN (BALIKESIR) İlksel 2020.01.02 22:35:19 37.7840 29.4962 8.9 -.- 1.9 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2020.01.02 22:17:13 39.0362 27.8318 12.2 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.02 21:58:53 40.6842 29.2213 16.6 -.- 1.9 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.02 21:47:50 40.4695 32.8082 7.5 -.- 1.5 -.- YILDIRIMDEMIRCILER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel 2020.01.02 18:24:14 38.9423 26.6742 10.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel