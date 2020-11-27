Son dakika deprem listesi

Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 27 KASIM 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 11:27'de Malatya Pütürge'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 27 KASIM 2020



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.11.27 11:27:54 38.1820 38.5830 5.0 -.- 4.9 4.7 ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2020.11.27 11:01:17 36.3640 34.8317 19.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.27 10:56:06 40.0750 27.7617 8.2 -.- 1.6 -.- KOCBAYIRI-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2020.11.27 10:20:44 37.8518 26.7382 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.27 10:03:28 40.5697 29.0187 4.5 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.27 09:05:02 38.6875 43.9553 16.3 -.- 2.7 -.- ALTINBOGA-OZALP (VAN) İlksel

2020.11.27 09:03:56 36.6840 28.1602 68.1 -.- 1.9 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) REVIZE01 (2020.11.27 09:03:57)

2020.11.27 08:39:50 37.8330 27.0188 8.0 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 08:33:42 37.8502 26.8647 8.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 08:18:44 37.8193 26.8475 2.3 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 07:44:07 39.5293 28.0412 5.4 -.- 2.4 -.- ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.11.27 07:16:51 38.7842 38.1323 6.0 -.- 2.6 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (2020.11.27 07:16:56)

2020.11.27 07:11:45 38.9783 27.8743 2.6 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.27 07:11:13 38.9815 27.8493 6.5 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.27 07:08:10 38.7003 26.3767 8.0 -.- 2.9 -.- HASSEKI-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2020.11.27 06:58:58 37.8838 26.9745 7.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 06:56:20 40.4110 42.5277 20.5 -.- 1.8 -.- BOYALI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.11.27 06:51:47 40.3515 42.5233 11.5 -.- 1.9 -.- SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.11.27 06:48:38 40.3873 42.5358 13.2 -.- 1.3 -.- BOYALI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.11.27 06:41:59 37.4972 27.2968 1.5 -.- 2.0 -.- AKYENIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel

2020.11.27 06:40:14 40.3793 42.5415 17.3 -.- 1.7 -.- SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.11.27 06:31:22 38.9702 27.8928 1.3 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.27 06:22:07 37.8892 26.9630 4.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 06:19:32 37.8657 27.0113 7.5 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 06:01:53 37.8695 26.9497 6.8 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 05:53:29 35.8723 28.4103 6.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.27 05:37:25 35.9538 28.3985 10.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.27 05:19:51 39.3628 42.1182 15.0 -.- 1.5 -.- KARACOBAN (ERZURUM) İlksel

2020.11.27 05:08:43 37.8385 26.3960 10.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.27 04:30:12 38.7950 38.0883 5.0 -.- 1.6 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2020.11.27 03:35:12 40.6023 28.9798 5.3 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.27 03:29:32 40.5907 28.9832 5.2 -.- 1.3 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.27 03:26:39 37.8305 26.5122 17.7 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 03:25:34 39.6173 38.6143 2.4 -.- 1.5 -.- LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2020.11.27 03:24:09 40.5950 28.9863 4.4 -.- 1.5 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.27 02:50:48 40.1960 25.1185 7.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel