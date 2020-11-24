İşte meydana gelen son depremler!

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 23 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 23 KASIM 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 09:24'te Ankara Elmadağ'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 23 KASIM 2020

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.11.24 09:58:43 38.5847 39.6702 15.6 -.- 2.0 -.- KUMLA-(ELAZIG) İlksel

2020.11.24 09:16:53 37.8967 26.8652 15.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 08:59:05 37.9545 26.1485 12.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 08:49:13 38.5202 39.2932 5.0 -.- 3.2 3.3 ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2020.11.24 07:14:39 37.8625 26.8195 5.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 06:39:28 37.8212 27.0607 6.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 05:28:38 41.3652 33.6157 11.3 -.- 2.4 -.- KAVAKKOY-(KASTAMONU) İlksel

2020.11.24 05:17:59 37.9193 26.7577 5.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 05:15:55 39.1985 39.8213 5.0 -.- 1.5 -.- KAPIBASI-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel

2020.11.24 05:07:25 35.8220 30.9125 17.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.24 05:00:12 37.8450 26.5068 8.1 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 04:50:52 37.9157 26.6790 4.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 04:47:58 37.9583 27.1322 11.0 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 04:45:30 37.8785 26.7158 9.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 03:43:55 37.9400 27.0542 2.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 03:36:45 37.7982 26.9235 12.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 03:12:28 37.9293 26.9080 3.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 03:09:17 37.8493 26.8020 16.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 02:35:18 37.8970 26.6683 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 02:16:58 37.8272 26.9127 7.7 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 02:00:05 37.8987 26.4885 11.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 01:56:58 37.9560 26.7898 26.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 01:50:39 37.8730 27.5860 2.8 -.- 1.6 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.11.24 01:29:52 37.9383 27.0302 8.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 01:21:11 40.1672 31.7160 3.2 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.11.24 00:30:50 37.8650 26.8880 14.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel