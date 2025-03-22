Son depremler 22 Mart 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD, Kandilli son depremler listesi

AFAD: DOĞRU BİLGİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMALAR DİKKATE ALINMALI

AFAD, vatandaşları sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı uyardı.

Doğru bilgi için resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.

Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ