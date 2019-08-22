22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 22 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 22 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.08.22 09:04:20 36.4107 28.7643 3.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.22 08:31:10 38.3572 40.7478 8.2 -.- 2.2 -.- KABAKAYA-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2019.08.22 07:46:44 39.5160 26.2802 16.7 -.- 2.1 -.- KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.22 07:44:18 39.5167 26.2487 3.3 -.- 2.0 -.- KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.22 06:46:38 37.8733 29.6605 7.7 -.- 1.7 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.22 05:58:05 37.8507 29.6952 6.7 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.22 05:40:32 37.8357 29.7113 7.7 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.22 05:34:55 38.7678 38.1750 6.0 -.- 1.9 -.- TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.08.22 05:07:50 38.5880 26.9417 15.1 -.- 1.7 -.- ILIPINAR-FOCA (IZMIR) İlksel
2019.08.22 04:42:40 39.0345 28.1027 11.0 -.- 1.2 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.08.22 02:30:20 37.0600 27.5227 9.2 -.- 2.6 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.08.22 02:25:30 37.7600 36.6717 13.1 -.- 1.9 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.08.22 02:18:47 39.3397 26.9857 7.8 -.- 2.2 -.- DAMLALI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.08.22 01:51:41 39.3480 26.9560 9.2 -.- 2.7 -.- KUMGEDIK-GOMEC (BALIKESIR) İlksel
2019.08.22 01:24:40 38.9432 27.1513 8.1 -.- 1.5 -.- KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) İlksel2019.08.22 00:56:31 40.0635 24.5772 10.7 -.- 3.5 3.7 EGE DENIZI İlksel
2019.08.21 23:00:57 40.8090 31.5900 5.0 -.- 2.9 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2019.08.21 22:50:21 38.0042 26.8505 11.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.21 22:16:11 36.5800 30.0742 44.6 -.- 2.6 -.- ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2019.08.21 20:58:43 36.2022 27.6493 5.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.21 18:55:26 37.2538 42.5420 28.8 -.- 2.3 -.- BIRLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2019.08.21 18:33:52 37.8718 29.6157 5.7 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 18:23:15 38.0162 26.9828 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.21 18:01:00 38.2937 40.8953 2.9 -.- 2.3 -.- DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
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