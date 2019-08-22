Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 22 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 22 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?