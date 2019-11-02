02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün Türkiye'de meydana gelen en şiddetli deprem Kayseri'de oldu. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 3.4 olarak kaydedildi. Dün gece saatlerinde ise hem Ege hem Akdeniz'de artçı depremler görüldü. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen son deprem verileri...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Ajans
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Ülke
|İl
|İlçe
|Köy
|Diğer
|EventID
|02.11.2019 09:23:12
|DDA
|39.4623
|25.8410
|5.68
|ML
|2.1
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 19.23 km. Ayvacik (Çanakkale)
|450776
|02.11.2019 08:47:12
|DDA
|36.4400
|28.6915
|7.06
|ML
|1.5
|-
|-
|-
|-
|Akdeniz, 21.54 km. Dalaman (Mugla)
|450775
|02.11.2019 08:43:46
|DDA
|36.0138
|29.0291
|7.00
|ML
|1.8
|-
|-
|-
|-
|Akdeniz, 35.86 km. Kas (Antalya)
|450774
|02.11.2019 08:23:52
|DDA
|40.2615
|33.9700
|7.00
|ML
|1.2
|Türkiye
|Çorum
|Sungurlu
|-
|-
|450773
|02.11.2019 07:49:55
|DDA
|39.1171
|35.8285
|6.92
|ML
|1.9
|Türkiye
|Kayseri
|Özvatan
|-
|-
|450772
|02.11.2019 07:16:32
|DDA
|39.0700
|35.9003
|6.89
|Mw
|3.4
|Türkiye
|Kayseri
|Sarioglan
|-
|-
|450770
|02.11.2019 07:01:58
|DDA
|36.4508
|28.6965
|7.19
|ML
|1.7
|-
|-
|-
|-
|Akdeniz, 20.34 km. Dalaman (Mugla)
|450771
|02.11.2019 05:50:50
|DDA
|34.7186
|26.9726
|6.80
|ML
|2.7
|-
|-
|-
|-
|Akdeniz, 69.32 km.Dodecanese (Yunanistan),268.01 km. Dalaman (Mugla)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.11.02 09:23:12 39.4827 25.8335 10.1 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.11.02 08:47:12 36.4687 28.6688 9.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ 2019.11.02 08:43:46 36.0470 28.9890 22.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ 2019.11.02 07:59:41 39.0763 35.9882 6.0 -.- 1.5 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) 2019.11.02 07:49:54 39.0575 35.9228 14.8 -.- 1.9 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) 2019.11.02 07:29:52 38.9100 35.8280 31.5 -.- 1.1 -.- BUYUKTUZHISAR-BUNYAN (KAYSERI) 2019.11.02 07:16:31 39.0847 35.9203 5.0 -.- 3.4 3.4 SARIOGLAN (KAYSERI) 2019.11.02 07:01:58 36.4855 28.6980 1.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ 2019.11.02 05:50:46 34.3400 26.6188 20.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2019.11.02 05:41:48 40.4847 26.9648 14.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI 2019.11.02 04:01:16 38.9847 42.3068 11.9 -.- 1.6 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUS) 2019.11.02 03:42:16 37.8897 29.6387 7.6 -.- 1.5 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) 2019.11.02 03:33:32 36.5170 28.6595 8.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ 2019.11.02 03:22:05 36.9908 27.6455 3.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.11.02 03:08:14 38.7307 26.4842 10.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI 2019.11.02 02:53:08 38.4743 40.1525 5.5 -.- 2.0 -.- BUKARDI-ARICAK (ELAZIG) 2019.11.02 02:38:49 36.4985 28.6578 8.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ 2019.11.02 02:31:53 38.2600 27.1005 9.5 -.- 1.2 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR) 2019.11.02 02:29:48 36.0118 29.0693 10.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ 2019.11.02 01:09:38 39.1292 29.0502 11.0 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 2019.11.02 00:21:23 40.1697 31.8357 5.7 -.- 1.8 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!