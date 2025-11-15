Son depremler 16 Kasım 2025: Balıkesir sallanıyor! Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak duyurdu. Balıkesir Sındırgı ilçesinde sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 11.46'da bir deprem daha meydana geldi. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. Peki, 16 Kasım en son nerede deprem oldu? İşte, yurtta yaşanan son depremler listesi
- 1
Son depremler listesi ile yurtta meydana gelen depremlerin büyüklüğü öğreniliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte, son depremler listesi 16 Kasım 2025
- 2
BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM!
SAAT 11.46
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Balıkesir'de saat 11.46'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Sındırgı olarak açıklandığı depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
SAAT 11.08
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14.74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
- 3
SON DEPREMLER LİSTESİ 15 KASIM 2025
2025-11-15 11:46:18 39.14944 28.32028 12.11 MW 4.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:34:20 39.18472 28.10694 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:33:25 39.16 28.32694 10.64 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:21:22 39.15667 28.32306 6.99 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:19:27 39.15667 28.30056 5.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:18:11 37.42556 37.10472 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-11-15 11:15:34 39.15389 28.30194 7.04 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:13:09 39.14639 28.32694 15.19 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:08:27 39.15972 28.32444 14.74 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)
-