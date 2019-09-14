14 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Çankırı'nın Çerkes ilçesinde ardarda 4.9 ve 4.8 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. Deprem Ankara'nın birçok bölgesinden de hissedildi. İşte 14 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 14 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.09.14 09:03:10 40.7595 32.9602 5.0 -.- 5.1 4.8 YESILOZ-CERKES (CANKIRI) İlksel 2019.09.14 09:00:29 40.7348 32.9680 5.0 -.- 4.9 4.9 HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel 2019.09.14 07:07:43 37.9050 29.6337 8.3 -.- 1.6 -.- MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.14 06:38:29 38.7350 27.9590 8.0 -.- 2.5 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel 2019.09.14 04:58:15 38.2007 41.9103 10.1 -.- 1.5 -.- AGACPINAR-(BITLIS) İlksel 2019.09.14 02:53:45 38.1987 26.5942 7.0 -.- 1.4 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel 2019.09.14 02:20:21 38.3472 43.6003 7.8 -.- 1.5 -.- HAMURKESEN-GURPINAR (VAN) İlksel 2019.09.14 02:19:37 38.5753 43.2492 16.9 -.- 1.1 -.- BARDAKCI-(VAN) İlksel 2019.09.14 02:16:30 40.0023 26.1228 7.4 -.- 2.6 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.14 01:56:02 39.1490 41.6872 15.6 -.- 2.8 -.- UNALDI-VARTO (MUS) İlksel 2019.09.14 01:53:52 42.7055 41.7357 3.7 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel 2019.09.14 01:42:36 40.4520 28.7520 4.7 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.14 01:35:39 39.6073 27.4973 8.2 -.- 1.4 -.- SARICA-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel 2019.09.14 00:28:36 39.0558 27.1325 9.2 -.- 2.2 -.- EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2019.09.14 00:06:43 36.9547 27.5677 8.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.13 23:23:12 36.8122 27.3002 17.7 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.13 22:56:26 40.7712 28.7220 7.2 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 21:29:31 38.6452 42.9423 4.4 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel 2019.09.13 21:16:00 40.7587 28.7062 5.4 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 20:59:25 40.7753 28.7173 3.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 20:29:08 40.7762 28.7508 5.5 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 20:27:21 40.7780 28.6835 7.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 19:09:35 37.6838 29.7997 28.1 -.- 1.8 -.- DEREKOY-YESILOVA (BURDUR) İlksel 2019.09.13 18:47:47 37.8307 29.6290 13.3 -.- 1.7 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.13 18:21:10 38.7750 31.4090 5.1 -.- 2.5 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
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