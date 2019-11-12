12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece 03.31'de AFAD verilerinde göre Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. İşte 12 Kasım son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 12 KASIM
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 12 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.12 05:42:43 35.8630 30.4420 83.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.12 05:27:47 36.4735 28.7307 9.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.12 05:23:11 36.4655 28.7395 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.12 03:31:03 36.4742 28.7105 5.0 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ REVIZE01 2019.11.12 03:21:02 37.3795 29.1127 3.1 -.- 1.3 -.- NIKFER-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2019.11.12 02:38:38 38.4620 45.3343 5.0 -.- 3.1 3.3 IRAN İlksel 2019.11.12 01:43:29 40.7795 27.6877 7.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.11.12 01:21:47 38.8052 26.7795 5.4 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.12 01:11:33 36.8847 30.1852 19.2 -.- 1.3 -.- AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.11.12 00:30:17 37.1267 27.7195 5.4 -.- 2.2 -.- BEYCILER-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.11.11 23:48:06 39.7665 32.9170 6.4 -.- 1.7 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel 2019.11.11 22:46:56 40.5340 36.5873 12.3 -.- 2.0 -.- SEHITLER-(TOKAT) İlksel 2019.11.11 22:43:25 40.5793 36.6068 7.5 -.- 3.1 3.0 KAVALCIK-ERBAA (TOKAT) İlksel 2019.11.11 22:11:21 36.9405 27.9112 8.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.11 21:44:48 39.1638 29.4368 12.0 -.- 2.1 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel 2019.11.11 19:00:50 39.0665 26.5187 3.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.11 17:51:03 37.0668 27.6372 2.8 -.- 2.1 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.11.11 17:45:43 40.4268 26.0947 7.1 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.11 17:09:00 37.1105 38.7422 5.0 -.- 3.1 3.1 CALISKANLAR-(SANLIURFA) İlksel 2019.11.11 16:32:28 36.4172 34.1087 0.0 -.- 2.1 -.- NARLIKUYU-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.11.11 15:22:47 36.7070 36.6102 7.1 -.- 2.6 -.- SUGEDIGI-HASSA (HATAY) İlksel
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