Zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kamyon, hafif ticari, 2 otomobil ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Giriş: 29.11.2024 - 20:13 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:22
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen patates yüklü kamyonun kavşaktaki araçların arasına daldığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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