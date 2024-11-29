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        Haberler Gündem Güncel Zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kamyon, hafif ticari, 2 otomobil ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.11.2024 - 20:13 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:22
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        Zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı
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        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen patates yüklü kamyonun kavşaktaki araçların arasına daldığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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