Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Zincirleme kaza! 15'i öğretmen 17 yaralı var | Son dakika haberleri

        Zincirleme kaza! 15'i öğretmen 17 yaralı var

        Diyarbakır'da otomobil, süt kamyonu ve öğretmen servisinin karıştığı kazada 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zincirleme kaza! 15'i öğretmen 17 yaralı var
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır’da kamyonet, otomobil ve öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 15’i öğretmen 17 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Doğanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Süt taşımacılığı yapan Z.T. idaresindeki kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil çarpıştı.

        İKİ KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Arkadan gelen İ.T. idaresindeki 21 AGC 159 plakalı servis minibüsü de kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazada kamyonet ve minibüs sürücüleri ile minibüsteki 15 öğretmen yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazada kamyonet sürücüsü Z.T. ile minibüs sürücüsü İ.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Habertürk Anasayfa