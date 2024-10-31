Zincirleme kaza! 15'i öğretmen 17 yaralı var

Diyarbakır’da kamyonet, otomobil ve öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 15’i öğretmen 17 kişi yaralandı.

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DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Doğanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Süt taşımacılığı yapan Z.T. idaresindeki kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil çarpıştı.

İKİ KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Arkadan gelen İ.T. idaresindeki 21 AGC 159 plakalı servis minibüsü de kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazada kamyonet ve minibüs sürücüleri ile minibüsteki 15 öğretmen yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada kamyonet sürücüsü Z.T. ile minibüs sürücüsü İ.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.