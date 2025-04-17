Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşa ve ABD ile müzakere edilen maden anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, maden anlaşması bildirisinin perşembe günü yapılacak çevrim içi toplantıda imzalanabileceğini ifade etti.

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Savaşla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Ukrayna lideri, Çin'in Rusya'ya silah sağladığına ilişkin ellerinde istihbarat raporları olduğunu ifade etti.

Zelenskiy ayrıca, Çin'in Rusya topraklarında silah üretimine destek olduğunu iddia etti.

Ukrayna lideri diğer yandan, daha önce de dile getirdiği Sumi'ye yönelik saldırı olabileceğine ilişkin iddiasına dair yeni bilgiler verdi. Zelenskiy, Rusya'nın Sumi yönünde 60 bine yakın asker topladığını dile getirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya ve Pokrovsk'a yönelik saldırı başlattığını ifade ederken, saldırılara çok sayıda askerin katıldığını açıkladı.