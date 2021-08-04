Yürek yakan veda: Yavrumu dağlardan taşlardan topladım

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Antalya'da öldürüldükten sonra 5 parçaya bölünen ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Anne Mezide ve baba Mustafa Haytaoğlu törende güçlükle ayakta durabildiği cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Annenin ağıtları yürekleri yakarken, baba Mustafa Haytaoğlu, "Çocuklar melektir. Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarmaz onu" dedi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Azra Gülendam Hatyaoğlu'nun cenazesi, tören için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İstiklal İlkokulu bahçesine götürüldü. Cenaze törenine Haytaoğlu'nun babası Mustafa, annesi Mezide, ablası Ezgi Tuğba ve kardeşi Hazan Haytaoğlu, yakınları, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Yardımcısı Demirtaş, baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı diledi, onu teskin etmeye çalıştı.

Üzerine Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi. Cenaze namazının ardından Haytaoğlu'nun naaşı, Durmuşsofular köyündeki mezarlıkta defnedildi.

BABA: ÇOCUKLAR BİR MELEKTİR, ONLARIN SUÇU YOKTUR'

Baba Mustafa Haytaoğlu, muhtarı da olduğu Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinin yanındaki İstiklal İlkokulu'nun bahçesinde taziyeleri kabul etti. Katil zanlısına seslenerek, "Onun 8-9 yaşlarında oğlu varmış. Görsem başını okşarım. Babalık böyle olmayı gerektirir. Eğer beni duyuyorsa adamlık, insanlık görsün. Çocuklar bir melektir, onları suçu yoktur" dedi.

'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINDAN AŞAĞISI KURTARMAZ'

Kızının katili Mustafa Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması gerektiğini kaydeden Haytaoğlu, "Benim kızım üniversite öğrencisiydi, bunları hak etmemişti. Bu dünyada kimse kimseye güvenmeyecek mi? Ben yüce Türk adaletine güveniyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alır. Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarıyor mu sizce? Hak etmedi mi? Hiç olmasa iyi. Tamam çocuğu boğdun, öldürdün, parça parça edip götürüp ormana atmak ne?" dedi.

ABLA İLE TARTIŞMA İDDİALARINA İLİŞKİN DE KONUŞTU

Mustafa Haytaoğlu, kızının kaybolduğu gece ablası Ezgi Tuğba ile tartıştığı iddialarına ilişkin şunları söyledi: "Küçük kızım aradı, delta varyantı olduğunu söyledi. 'Kızım kendine niye dikkat etmedin?' dedim. 'Baba oldu bir kere' dedi. 'Niye aşı olmadın?' dedim. 'Olmadım' dedi. O zaman 'ablan yanında, her dediğini yapacaksın' dedim. 'Tamam babacığım' dedi. Ondan sonra da ablasına bağışıklık sistemini güçlendirecek şeyler içirmesini söyledim. Kızım biraz hareketli, sıkılırdı. Ablası ona çok güzel bakıyordu. Kızım öğretmen, cahil değil. Şimdi o akşam 'abla aşağı inmek istiyorum' diyor saat 20.00 gibi. Kızım 'İnemezsin' diyor. Sonra da 'Aşağı banka gidip oturabilirsin' diyor. Tartışmanın hepsi bu. O da gidip banka oturuyor. Ablası sabahlara kadar bekliyor. O kadar duyarlı insan ki. Yorgun bitap düşüyor, sonra içeri kanepeye uyuyor. Sonra bakıyor kardeşi orada yok. Olay böyle başlıyor. Ben onları arkadaş gibi büyüttüm."

ACILI ANNE: YAVRUMU DAĞLARDAN TAŞLARDAN TOPLADIM

Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu ise acısının çok büyük olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Annelerin ciğerini yaktılar. Ne olur bunun devamı gelmesin. Ne olur benim kuzumu yaktılar, başka annelerin yanmasın. Gelen herkese sorun Azra ile bir anısı vardır. Hepsinin bir konuşması vardır. Azra'mı herkes severdi. Emanet verdi Allah'ım, emanetini geri aldı. Şehit oldu benim kızım, melek gibi uçtu gitti. Televizyonda izlediğim başıma geldi, istemezdim. Müge Anlı'yı, Hakan Ural'ı hiç kaçırmazdım reklam hangisine girerse öbürünü açar izlerdim. Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum. Yeter artık devamı gelmesin, ben dayanamıyorum, 1 haftadır yavrumu dağlardan taşlardan topladım. 3-4 gündür de buzdolaplarında bekletiyorum yavrumu."

VAHŞET HABERİ 5 GÜN SONRA GELMİŞTİ

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan Mustafa Haytaoğlu, Antalya´ya gidip kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.

Polis ekipleri Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" dedi.

Polis, bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı. Cinayet masası ekipleri, daha sonra çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valizle birkaç kez çıktığının belirlenmesi üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti. Ayhan ifadesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırı girişiminde bulunması üzerine genç kızın bağırdığını, bunun üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğeriyle boğduğunu söyledi. Öldüğünü anlayınca panikleyip banyoya taşıdığı cesedi, bıçakla 5 parçaya böldüğünü anlatan Ayhan, cansız bedenin parçalarını, valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi.

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cansız bedeni gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun başı ve sol kalçasının bulunamadığı, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.