Yürek yakan olay! Rektör gözyaşlarına boğuldu!

Bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer (23) için okudukları Uşak Üniversitesinde anma töreni düzenlendi. Anma törenine katılan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş gözyaşlarına boğuldu. Yapılan muayenede 1.44 promil alkollü olduğu belirlenen Hüseyin Kaya (28), tutuklandı
Uşak Üniversitesi öğrencileri Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23), 30 Mayıs akşamı Uşak-İzmir karayolundaki bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Hüseyin Kaya (28) yönemindeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarpmış, 2 üniversite öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetmişti.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre kazada yaralanan sürücünün yapılan testlerde 1.44 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.
"DUYAR DUYMAZ OLAY YERİNE GİTTİM"
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Uğurlu ve Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ürer için yapılan anma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, kazanın yaşandığı gün üniversitede olduğunu ve duyar duymaz olay yerine gittiğini söyledi.
"OLAY YERİNDE ADETA YIKILDIM"
Konuşması sırasından gözyaşlarını tutamayan Savaş, duygularını şöyle dile getirdi: "Olay yerine gittiğimde adeta yıkılmıştım. Hayatımda iki kez yıkıldım. Bir kez babam öldüğü zaman, bir de o zaman yıkıldım.
"BİZ ONLARA LAYIK OLACAĞIZ"
Onlar benim çocuklarım gibiydi. Tanımıyordum ama o gün gördüğümde gerçekten çok yıkıldım. Siz hepiniz benim çocuklarım gibisiniz. Benim çocuklarım kadar değerlisiniz. Cenabıhak hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Biz onlara layık olacağız. Onların isimlerini yaşatacağız inşallah. Daha çok çalışacağız."
"HAYVANLARI ÇOK SEVERDİ"
Sude Ürer'in sınıf arkadaşı Cihan Taşçı da Uşak'a geldiğinde ilk tanıştığı kişinin Ürer olduğunu söyledi. Taşçı, Sude'nin temiz bir kalbi olduğunu aktararak, "Kötülük nedir bilmezdi. Hayvanları çok severdi. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. İlk haberi duyduğumda inanamadım. 'Gerçek değildir.' dedim. Onu unutmayacağız." dedi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Mısra Buse Uğurlu'nun sınıf arkadaşları da çok üzgün olduklarını ve Uğurlu'nun çok temiz bir kalbi olduğunu ifade etti. Tören sırasında Ürer ve Uğurlu'nun arkadaşları ile öğretim üyeleri gözyaşı döktü. Törenin ardından helva dağıtıldı.
SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
DHA'da yer alan habere göre yapılan muayenede 1.44 promil alkollü olduğu belirlenen Hüseyin Kaya, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Kaya tutuklandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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