Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ense köyü yakınlarında, dün gece saat 03.30 sıralarında, Sedat K. (30) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

19 yaşındaki Edanur Erdoğan trafik kazasında can verdi.

KAZADA, ÜÇÜ DE AĞIR YARALANDI

Kazada sürücü Sedat K. ile araçta bulunan Dilara Altay (18) ve Edanur Erdoğan (19) ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

DHA'da yer alan habere göre yaralılardan Dilara Altay ve Edanur Erdoğan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Sedat K. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.