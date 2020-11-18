Yunanistan'dan F-35 siparişi!

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Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre, Atina yönetimi F-35 savaş uçaklarını satın almak için ABD'ye bir mektup göndererek resmi talepte bulundu.

Greek Reporter'da yer alan habere göre Yunanistan Savunma Bakanlığı 18 ile 24 adet arasında yeni veya kullanılmış F-35 savaş uçaklarının satın alınması için resmi talep mektubunu 6 Kasım'da Washington'a iletti. Devlet televizyonu ERT de, bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde talep mektubunu doğruladı.

Mektupta Yunan tarafının, 2021'de ilk teslimatın yapılması için kendi payına düşen her şeyi yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

Yunanistan medyası, F-35 siparişini Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına bir yanıt olarak yorumladı. Yunan medyasındaki haberlerde, Atina hükümetinin Ege'de ve Doğu Akdeniz'de güç dengesinin Yunanistan lehine değişebileceği değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

Yunanistan'ın F-35 savaş uçaklarının satın alınması için resmi talepte bulunduğu haberi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in geçtiğimiz Eylül ayında Fransız Rafale uçaklarının satın alınacağını açıklamasının ardından geldi. Miçotakis, Yunanistan'ın 6 yeni, 12 ikinci el Rafale savaş uçağı için anlaşma yaptığını duyurmuştu.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığı için F-35 programından çıkarılmış ve Türkiye'nin satın aldığı F-35'lerin teslimatı yapılmamıştı.