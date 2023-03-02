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YSK'dan deprem bölgeleri için ilk talimat! "Sağlam depolara dokunulmasın"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor. Yapılan incelemeler kapsamında YSK depremde hasar almayan depolara dokunulmaması ve hasarlı depolar taşınsın talimatı verdi... Fevzi Çakır'ın haberi...

Giriş: 02.03.2023 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: YSK'dan deprem bölgeleri için ilk talimat!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), deprem bölgelerinde görevlendirilen heyetin incelemelerinin sonrası ilk talimatlarını verdi. YSK sahadan gelen ilk bilgiler doğrultusunda; seçim malzemelerinin bulunduğu depolardan sağlam olanların hiçbir şekilde boşatılmaması, hasarlı olanların ise sağlam binalara taşınması talimatını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, depremin vurduğu illerde seçimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için deprem bölgelerine heyet göndermişti.

YSK’dan yapılan açıklamada; "6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler ile 20 Şubat'ta Hatay'ın defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı tarafından görevlendirilen heyetler 11 ili kapsayan deprem bölgesinde incelemelerde bulunacaktır" denildi.

İLK İNCELEME SONUÇLARI KURULA ULAŞTI

Bu kapsamda; YSK tarafından görevlendirilen 60 kişilik heyet deprem bölgelerine gitti. Heyet; ilk etapta il ve ilçe seçim kurulları ile seçim malzemelerinin bulunduğu depolarda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin sonucu Yüksek Seçim Kurulu’na bildirildi.

YSK’DAN SEÇİM MALZEMELERİ İÇİN ÖNEMLİ TALİMAT

Edinilen bilgilere göre; ilk inceleme sonuçları üzerine Kurul bazı talimatlar verdi. Buna göre, YSK, sahadan alınan ilk bilgilere göre, sandık ve oy verme kabini gibi seçim malzemelerinin bulunduğu depolardan sağlam olanların hiçbir şekilde boşaltılmamasını istedi.

Hasarlı depoların içerisinde bulunun seçim malzemelerinin ise sağlam yapılara taşınarak gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması hususunda ilgililer talimatlandırıldı.

Öte yandan, YSK tarafından görevlendirilen heyetin deprem bölgelerinde çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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