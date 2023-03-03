YSK 14 Mayıs mesaisine başladı! Seçim genelgeleri yazılıyor

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs’ta yapılması beklenen kritik seçime dair mesaisine resmen başladı. Kurul, seçim sırasında izlenecek usul ve yöntemlere ilişkin genelgelerin yazımına başladı. Bu kapsamda ilk toplantı gerçekleştirildi. Peki YSK seçim süresince hangi kararları alacak, hangi genelgeleri yayımlayacak. Seçim kararı alınmasının ardından YSK nasıl bir yol izleyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Mart’ta, 14 Mayıs’ta yapılmak üzere seçim kararı alması bekleniyor. Bu kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu, toplanarak seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasına dair kararını alacak. Bu kararda; ilk turun 14 Mayıs’ta ikinci turun 28 Mayıs’ta yapılacağı belirtilecek. YSK bu toplantıda kamu görevlilerin istifa etmesi gereken tarihleri de ilan edecek. Bu kapsamda, milletvekili olmak isteyen kamu görevlileri için 4-5 günlük bir süre açıklanacak. Tabi bu kararda; istifa etmesi gereken kamu görevlileri de tek tek sayılacak. KİMLER İSTİFA EDECEK? YSK’nın Haziran 2018 genel seçimleri için aldığı kararda; milletvekili adayı olmak isteyen şu isimlerin görevlerinden istifa etmeleri gerektiğini belirtmişti: "Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, öğretim elemanları, YÖK üyeleri, RTÜK üyeleri, Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar…"

YSK Başkanı Ahmet Yener BAKANLARIN DURUMU DEĞERLENDİRİLECEK Ancak; Cumhur İttifakı çevreleri “istifaları gerekmiyor” dese de vekil adayı olmak isteyen bakanların durumun da bir itiraz gelmesi halinde YSK tarafından değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Yine önceki sistemde olmayan bakan yardımcıları için de YSK’nın karar alması bekleniyor. TAKVİM 20 MART’TA BAŞLAYABİLİR Yüksek Seçim Kurulu, seçim kararı ve kamu görevlilerinin istifalarına ilişkin karar sonrası seçim takvimini ilan edecek. Takvimin 20-21 Mart’ta başlamak üzere ilan edilebileceği ifade ediliyor. Bu durumda seçimler; 55-60 gün gibi bir takvim içerisinde gerçekleştirilecek. YSK MESAİYE BAŞLADI Öte yandan; YSK dün itibarıyla seçime dair mesaisine başladı. Seçim takvimi süresince izlenecek usul ve yöntemlere ilişkin genelgeler ile alınacak kararlar müzakere edilmeye başlandı.

İŞTE O GENELGELER Peki o kararlar ve genelgeler neler olacak? - Siyasi Partilere seçmen kütüğü verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar - Oy verme günü yasakları - Siyasi partilerin aday listelerini vermesinde uyulması zorunlu usullerin belirlenmesi - Bağımsız adayların başvurularında uyulması zorunlu usul ve esaslar ile yatırılacak teminat miktarının belirlenmesi - Siyasi reklam kararı - Milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğinin inceleme ve itirazına dair usul ve esasların tespiti - Yurtdışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerde oy kullanmaları amacıyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımı konusunda izlenecek usul ve esaslar - Aday tarafından verilecek mal bildirimin usul ve esasları - Adaylar tarafından kullanılacak listelerin şekil, içerik ve onaylanması… - Bağış ve yardım alınması usul ve esasları - Siyasi Partilerce aday gösterilen Cumhurbaşkanı adayları başvuru evrakları incelenmesi - Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin ilanı - Cumhurbaşkanı adayların radyo ve televizyonlarda yapacakları propaganda konuşmaların usul ve esas ve günlerinin belirlenmesi…

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK? Bu arada, YSK’nın deprem bölgelerine gönderdiği heyetlerin incelemeleri de devam ediyor. YSK dün il ve ilçe seçim kurulları ile seçim malzemelerinin bulunduğu depolara ilişkin ilk talimatlarını verdi. Bölgeden gelen raporlara göre, YSK deprem bölgelerinde ne seçimlerin hangi şartlarda gerçekleştirileceğine dair nihai kararını da verecek. 5 Şubat nüfus verisi üzerinden vekil dağılımı hesaplandığı için yaşanan can kayıpları ve göç hareketi bölge illerinin çıkaracağı vekil sayılarında değişikliğe neden olmayacak. Edinilen bilgilere göre; deprem bölgelerinden farklı illere gitmek durumunda kalan vatandaşlar için bulundukları yerlerde özel bir oy verme usulü işletilmesi beklenmiyor. Çünkü bu konuda anayasa ve yasa değişikleri yapılması gerekiyor. Bu nedenle; farklı illere göç etmek durumunda kalan depremzedeler bulundukları illere ikametlerini aldırarak, o seçim çevresi için oy kullanabilecekler. Bölgede kalan vatandaşlar ise belirlenecek adreslerde, oylarını kullanacaklar. Tabi bu durum deprem bölgelerinde; seçmen sayısına oranla daha yüksek sayında vekil seçilmesi gibi bir durum ortaya çıkaracak.