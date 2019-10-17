Dışişleri Bakanlığı, Selanik'te bu sabah YPG bağlantılı Yunan anarşist grupların, Atatürk'ün evine saldırı girişiminde bulunduğunu, saldırganların polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün saat 11.00 sularında Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu yerleşkesindeki Atatürk Evi’ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulduğunu kaydetti.

Yunan polisinin yaptığı açıklamada, olayda 12 eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aksoy, eylemcilerin, başkonsolosluk görevlilerince Atatürk Evi'nin bahçesinde kontrol altına alındığını, ardından da Yunan polisinin gözaltında bahçeden çıkarıldıklarını belirtti. Aksoy, olay sırasında Türk personelin can ve mal güvenliğine zarar gelmediğini vurguladı.

Sözcü Aksoy Ankara'nın Yunan makamlarından beklentisinin, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, Türk misyonları ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, ayrıca failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanması olduğunu sözlerine ekledi.