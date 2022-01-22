Yolcu otobüsü yanmaya başladı! İçinde şoför uyuyordu!

İHA

İstanbul Esenyurt'ta, saat 14.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, Kadir İbaç’a ait park halinde bulunan 39 ABH 796 plakalı otobüsün motor kısmında yangın çıktı.

SICAKTAN CAMLAR PATLADI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre kısa sürede büyüyen yangın, tüm aracı sararken sıcaklığa dayanamayan camlar patladı.

UYUYAN ŞOFÖR GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Alev topuna dönen otobüsün içinde uyuyan şoför ise çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Aracın alevler içerisinde olduğunu gören şoför göz yaşlarına hakim olamayarak baygınlık geçirirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Aracın alev topuna döndüğü o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ŞOFÖR UYUYORDU BİZ ÇIKARDIK"

Yaşanan olay anlarını anlatan Muhammet Başkan, “Ben burada esnafım. Aracın motor kısmında yangın çıktığını gördüm. O sırada yangın büyüdü ve ben etraftakilere otobüsün arka camını kırmalarını söyledim. Kısa süre sonra da zaten camlar alevlerin etkisi ile patladı. O sırada içeride aracın şoförü uyuyordu, hemen adamı dışarı çıkardık. Tabii heyecan ile adam bayıldı. Biz adamla uğraşırken arka tarafta patlama oldu. Sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü” diye olay anlarını anlattı.