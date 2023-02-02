Beyaz esaret! Kazalar yaşandı, ağaçlar devrildi ve sınavlar ertelendi

Beyaz esaret! Son dakika: Kar yağışı sebebiyle birçok kentte kazalar yaşandı, ağaçlar devrildi ve sınavlar ertelendi - Güncel haberler

HABERTURK.COM / Ajanslar

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı. Olayda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Bingöl-Karlıova kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. AA'da yer alan habere göre kazada otobüsteki 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fotoğraf: AA ENGELLİ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN Bingöl'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına bugün ve yarın idari izin de verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda görevli hamile ve engelli personel, 2-3 Şubat'ta iki gün süreyle idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

Fotoğraf: İHA BİNGÖL'DE KAR KALINLIĞI 40 SANTİME ULAŞTI Bingöl'de kent tamamen beyaza bürünürken, kar kalınlığı da 40 santimetreye kadar ulaştı. Araçların birçoğu kar altında kalırken, bazı sürücüler de araçlarını kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, merkeze bağlı 78, Adaklı 32, Genç 59, Karlıova 38, Kiğı 25, Solhan 23, Yayladere 20 ve Yedisu ilçesinde 8 olmak üzere toplamda 283 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. ÜNİVERSİTEDE SINAVLAR ERTELENDİ Malatya'da da, etkili olan kar yağışı ile kent beyaz örtüyle kaplandı. Ekipler trafik akışında sorun yaşanmaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. DHA'nın haberine göre Turgut Özal Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada ise 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavlarının ertelendiği ve çocukları bulunan üniversite personeli ile engelli çalışanların 1 gün izinli sayılacağı belirtildi.

Fotoğraf: AA Malatya genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Aralıksız yağan kar tüm kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının başlaması üreticilerle birlikte herkesi mutlu etti. Vatandaşlar kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşılarken, çocuklar ise karın keyfini çıkarıyor. Kentin cadde ve sokaklarına düşen kar ile birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri hayran bırakıyor. ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR Yoğun kar yağışı, kara yollarında aksaklıklara neden olurken, birçok kısal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan yollarda tuzlama çalışması da yapılıyor. Bazı ilçelerde ise kar ve tipi nedeniyle riskli caddeler trafiğe kapatıldı. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NDE SINAVLARA KAR TATİLİ Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 02.02.2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır." İnönü Üniversitesi'nin ise eğitimin devam edeceği öğrenildi.

Fotoğraf: AA AĞAÇLAR BİLE DEVRİLDİ İHA'nın haberine göre kentte aralıksız devam eden kar yağışının ağırlığına dayanamayan bazı ağaçlar devrilirken, bazı ağaçlarda ise kırılan dallar sarkıklara neden oldu. Fırat Mahallesi Profesör Doktor Sezai Yılmaz Sokak'ta yoğun kar yağışına dayanamayan 10 metrelik bir ağaç da park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edilirken devrildiği araca zarar veren ağaç ekipler tarafından yol kenarına alındı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu kent merkezinde belediye ekiplerin kar temizleme çalışmaları ise sürüyor. VAN'DA 254 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM KAPANDI Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 254 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gece kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Kent genelinde 86'ı mahalle, 168'i mezra olmak üzere 254 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: İHA TUNCELİ'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER Son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşayan Tunceli'nin Pülümür ilçesinde de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Tunceli’nin son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşayan Pülümür ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. İHA'nın haberine göre ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde 50 santimetreyi geçti. Yağışın ardından belediye ekipleri tarafından ilçe merkezi ve mahallerde karla mücadele çalışması başlatılırken esnaf ve vatandaşlar da kapılarının önünde biriken karları temizlemeye başladı. Yağışın etkili olduğu ilçede karayolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını söyleyen Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun da, "Bu yıl oldukça kurak geçen bir yıldı. Vatandaşlarımızın ve bizim de beklediğimiz kar geldi. Yağış normalde şubat ayına kalmazdı ancak her yıl Hızır ayı diye tabir ettiğimiz ayda mutlaka kar yağardı. Bu sene de yine güzel bir kar yağdı. Biraz daha yağarsa bölgemize, sulara etkisi iyi olur. Kar demek bu bölge için bereket demek. Biraz daha yağarsa bu şekilde sorunlarımızı giderir diye düşünüyorum" dedi. HOZAT-OVACIK YOLU KAPANDI Tunceli’de ayrıca 251 köy yolunun ulaşıma kapandığı açıklandı. Kentte yoğun kar nedeniyle Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki karayolunda da ulaşım sağlanamıyor. Valilikten yapılan açıklamada, kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı. Olumsuz hava şartlarının ulaşımı zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, "Ovacık-Hozat kara yolunun 28 ve 56. kilometreleri arası, güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.