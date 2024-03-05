YKS geç başvuru yap ekranı! 2024 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç gün sürecek?
Üniversite sınavının ilk adımı olan YKS geç başvurusu bugün başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına başvuruyu kaçıran adaylar geç başvuru tarihinin sona ereceği tarihi, ücreti ve nasıl yapıldığını sorguluyor. YKS geç başvuruları, T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Başvuru ücreti normale göre yüzde 50 arttırımlı olacak. Peki YKS geç başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç gün sürecek? İşte YKS geç başvuru yap ekranı ve detaylar
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YKS geç başvuruları ile ilgili 5 Mart tarihi itibariyle başladı. Başvurusunu henüz tamamlamamış adaylar geç başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlayacak. Peki 2024 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç gün sürecek?
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YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre YKS geç başvuruları 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak.
YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 295 TL olarak belirlendi. Ücret ödemeleri 27 Şubat Salı gününe kadar yapılabiliyor. ÖSYM’den yapılan açıklamada “5-7 Mart tarihleri arasındaki geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek” denildi.
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YKS NE ZAMAN? TYT, AYT NE ZAMAN?
YKS TYT sonuçta 8 Haziran 2024'de, AYT ve YDT kayıtları ise 9 Haziran 2024'de düzenlendi.
YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu başvuru süresi içerisinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.
Aday başvurularını, 5 Mart 2024 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Başvurusu'ndan yapabileceksiniz.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecekler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilecekler.
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